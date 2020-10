Roest is Kramer wer de baas op 5.000 meter, Jorrit Bergsma stelt teloar

Patrick Roest wie mei 6.10,16 fierwei de rapste fan it fjild. Kramer kaam mei 6.15,26 net yn de buurt. It is de tredde kear op rige dat Roest Kramer fan de titel ôfhâldt. Op it NK fan 2019 stie Bergsma ek noch tusken beide mannen yn.

Marwin Talsma fan Grou foel krekt bûten it poadium, mar kin tefreden werom sjen op de 5.000 meter. Hy ried leafst fjouwer sekonden fan syn persoanlike rekôr ôf en waard mei 6.16,66 úteinlik fiifde. De bruorren Bob en Bart de Vries koene freed net meidwaan om de prizen. Bob einige op it njoggende plak, wylst Bart diskwalifisearre waard fanwegen 'lijnoverschrijding'.