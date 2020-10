Provinsje: Middelbere skoallen jouwe mear oeren Fryske les

De skoallen hiere der bygelyks leararen fan yn of keapje lesmetoaden yn. Se soargje der mei it jild foar dat it Frysk de learlingen mear oansprekt. "Yn totaal gie it yn 2019-2020 om 127,5 ekstra lesoeren yn de wike", seit deputearre Sietske Poepjes. Dat komt boppe op it tal oeren Frysk dat der gewoanwei al jûn wurdt. It besjut bygelyks dat it Frysk oantrekliker makke wurdt, mar ek dat it nivo fan it Frysk omheech giet, sa tinkt de deputearre.

"It giet dan bygelyks om de stavering. Der wurdt no mear mei literatuer dien, sa as boeken spesjaal foar jongeren. Dat is in grut ferskil mei hoe't it bygelyks yn de jierren 80 gie", leit Poepjes út. "Bern lêze absolút noch wol. Fansels minder troch de opkomst fan nije media, mar sjoch allinnich mar nei it sukses fan de Harry Potter-boeken."

Yn septimber hat der in spesjaal webinar west tusken de provinsje en alle skoalkoepels. "Sy jouwe oan dat se no mear mei it Frysk dogge en it nivo omheech gien is", seit Poepjes. Der binne lykwols ek skoallen by, dêr't it Frysk al op in heech nivo siet. Dy skoallen hienen de regeling net nedich. Der binne neffens Poepjes hieltyd minder skoallen dy sizze, dat se gjin tiid ha foar it Frysk.