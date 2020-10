De freedsmerk oer Amerikaanske ferkiezingen: "It is kieze út twa kweaden"

"It is kiezen út twa kweaden, mar as dat moat is Biden de bêste...", dat wie it lûd dat it meast te hearren wie op de Ljouwerter freedsmerk oer de Amerikaanske presidintsferkiezingen dy't tiisdei hâlden wurde. De hjoeddeiske presidint Donald Trump koe op de meast ekstreme reaksjes rekkenje: "Dy man is libbensgefaarlik foar de hiele wrâld", en: "Trump is in totale idioat en in machtsmisbrûker."