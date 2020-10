Ofdieling Bloemkamp Boalsert sletten om corona by meiwurkers en bewenners

De bewenners wurde apart ferplege troch wurknimmers dy't beskermingsmiddels drage. It is net bekend hoe't it mei de besmette minsken giet.

It fersoargingshûs docht der nettsjinsteande de útfal fan kollega's alles oan om de roasters rûn te krijen, seit Patyna, dêr't Bloemkamp ûnder falt. Se sette dêrom dit wykein twa stazjêres yn dy't al langer meidraaie yn Bloemkamp.

Yn augustus hie it fersoargingshûs ek al in ôfdieling sletten om't in meiwurker posityf test wie op corona.