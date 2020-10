149 nije coronabesmettingen yn Fryslân, lanlik foar it earst mear as 11.000

Dat hegere sifer komt trochdat der nei de steuring fan woansdei meldingen letter dien binne en trochdat der lanlik mear test is. Yn Fryslân is de ôfrûne wike just minder test. It byld is wol hoopfol, seit it RIVM.

Measte besmettingen yn Súdwest

De measte nije besmettingen wurde wer meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Dêr binne it der 33. Skiermûntseach en Flylân binne de iennige twa Fryske gemeenten dy't freed gjin nije besmettingen melde.

Der binne gjin nije sikehûsopnamen meld yn Fryslân, wol ien stjergefal. Dat giet om in ynwenner fan De Fryske Marren.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir)