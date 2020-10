Wetterskip Fryslân: Granulyt yn De Deelen kaam net fan in asfaltbedriuw

De PvdA yn de gemeente Hearrenfean is no besoarge fanwege problemen mei granulytstoartingen yn Gelderlân. Dêr soe wetter bot fersmoarge wêze troch granulytstoartingen troch in asfaltbedriuw. TV-programma Zembla makke earder dit jier in pear útstjoeringen oer dizze affêre.

Jan van Weperen seit yn in reaksje dat Wetterskip Fryslân allinnich 'sertifisearre granulyt' brûkt hat, dat ôfkomstich is út Noarwegen en Skotlân en gjin ôffal brûkt hat fan in asfaltbedriuw. Likegoed wol it wetterskip it wisse foar it ûnwisse nimme. Der is dêrom besletten om foarearst gjin granulyt mear te brûken.

Wetterkwaliteit foarop

"Waterkwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen daarom geen product gebruiken dat mogelijk nadelige effecten heeft op die kwaliteit", sa seit Van Weperen. Hy seit derby dat der neffens him gjin oanlieding is foar grutte soargen yn de gemeente Hearrenfean.

"Wij hebben geen zaken gedaan met een asfaltbedrijf. Wat wij hebben gebruikt is gruis van delfstofwinning uit Noorwegen en Schotland. Wij noemen granuliet ook wel 'Noors leem'. Wij gebruikten het omdat het goedkoop is en geen water doorlaat, maar zullen dat voorlopig niet meer doen", leit Van Weperen út.