PvdA Hearrenfean stelt fragen oer miljeufeiligens granulytstoarting yn De Deelen

Granulyt is in restprodukt dat ûntstiet by it meitsjen fan asfalt en wurdt wol brûkt om boaiems fan bygelyks sânwinningsplassen op te foljen. Yn De Deelen is it brûkt foar it ferstevigjen fan de boezemkade. Nei ûndersyk fan it programma Zembla docht bliken dat hielendal net wis is oft dat wol feilich is foar de natuer.

Yn it Gelderske gebiet Over de Maas is 750.000 ton granulyt stoart. Dat soe dien wêze nei't de asfaltprodusint druk útoefene hat op de polityk en Rykswettersteat. Troch de útstjoering dy't Zembla hjiroer makke, kaam Betty van der Ven fan PvdA Hearrenfean derefter dat ek yn har gemeente granulyt stoart is. Mei partijgenoat Sybrig Sijtsma hat se no skriftlik fragen steld oan it kolleezje fan Hearrenfean.