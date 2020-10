Poiesz wol nije supermerk bouwe yn Noardburgum

Poiesz hat earder besocht om in supermerk te bouwen yn Noardburgum, mar dat kaam net fan de grûn. Doarpsbelang hie doe wol sein dat der yn it doarp ferlet is fan in supermerk. Ferline jier ha it doarpsbelang, de gemeente en Poiesz dêrom nei in geskikte lokaasje socht. Dy ha se no fûn, flakby de rotonde yn de Ryksstrjitwei.