Mbû-studinten Friese Poort leare yn sikehûs Nij Smellinghe: "Nog nooit vertoond"

"Je ziet in de academische wereld wel dat studenten worden opgeleid in academische ziekenhuizen. Maar een regionaal ziekenhuis met een mbo-instelling? Nog niet vertoond in het land", seit bestjoersfoarsitter Bert Kleinlugtenbeld fan Nij Smellinghe. Dy hat sels in achtergrûn yn it ûnderwiis en dat helpt, seit Dick ter Wee, direkteur fan de Friese Poort-fêstiging yn Drachten. "Hij begrijpt dat dit belangrijk is."

Nije oplieding

De gearwurking smyt in nije stúdzje op: Food and Care, in mbû-oplieding op nivo 4. Dy rjochtet him op iten dat pasjinten helpe kin om op te knappen.

De bou kostet miljoenen euro's. It sikehûs betellet dat. Friese Poort tekenet in hieroerienkomst fan ferskate jierren.