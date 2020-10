Net allinnich wedstriid-, mar ek 'testspanning' by reedriders

It hat wol in spannende tiid west, seit Mureau, en dat is it noch hieltyd. "Corona is nog volop aanwezig. Daarom begint het met de algemene hygiënemaatregelen, die iedereen inmiddels kent. Iedereen die in Thialf niet op het ijs staat, moet een mondkapje dragen. En de mensen díe er zijn, opereren in zones. Zo houden we de sporters zoveel mogelijk gescheiden van bijvoorbeeld de scheidsrechters en de pers."

Soad geregel

Der binne wol in soad minsken nedich om dat allegear te regeljen. "Maar normaal gesproken zitten er bij een uitverkocht huis 10.000 mensen in Thialf. Ook dan heb je veel mensen nodig om het in goede banen te leiden."