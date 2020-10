It tafersjoch op kommersjele teststrjitten sjit tekoart. Dêrnjonken wrakselje 'sneltesters' mei it trochjaan fan positive besmettingen oan de GGD, wylst dat wetlik wol ferplicht is. Dat skriuwt it NRC op basis fan in rûngong by ferskate kommersjele coronasnelteststrjitten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krige de ôfrûne wike 'tsientallen' meldingen oer de kommersjele teststrjitten. Dat gong oer de betrouberheid, de hygiëne en it kontakt mei de GGD. As de positive besmettingen net trochjûn wurde, kin der gjin boarne- en kontaktûndersyk dien wurde en dan hat de app CoronaMelder ek gjin doel.

Hoefolle kommersjele testlokaasjes der binne, is net bekend, seit in wurdfierder fan de IGJ tsjin de krante.