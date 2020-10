RIVM: 149 nije coronabesmettingen yn Fryslân

Wa't op it stuit net in soad te dwaan hat, bygelyks wurknimmers yn de hoareka of reiswrâld, wurdt oproppen om te helpen yn de soarch - ék tsjin betelling. As se earder yn de soarch wurke ha is it hielendal moai, mar ek minsken sûnder ûnderfining binne wolkom. De oproppen komme fan ActiZ, de brânsjferiening yn de (âlderein)soarch, en fan Extra handen voor de zorg. Dy ha no 2.500 minsken beskikber, mar der binne noch folle mear nedich.

Minsken sûnder ûnderfining kinne in kursus fan in wike folgje. Wurkjouwers wurdt frege om yn it personielsbestân te sykjen nei minsken dy't útliend wurde kinne oan de soarch.