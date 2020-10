Kommende wike pyk op noardlike IC's; yn 2021 'misschien een stabiele situatie'

Hoewol't de ôfname fan it oantal nije coronabesmettingen yn it Noarden troch liket te setten, wurdt yn de sikehûzen de pyk pas nije wike ferwachte. Dat meldt RTV Noord. "Het Noorden is de veiligste plek van ons land, met uitzondering van de regio rond Emmen", seit firolooch Bert Niesters fan it UMCG . Mar de feilichheid is relatyf. "Je moet je niet rijk rekenen."

Peter van der Voort fan Boksum is it haad fan de IC fan it UMCG. Hy sjocht ek ljocht oan de ein fan de tunnel. Mar dy tunnel is noch lang. Foar de sikehûzen duorret it noch moannen foardat de twadde golf foarby is, seit er. "Dan zitten we al dik in 2021. Dan krijgen we misschien een stabiele situatie."

Der lizze no mear pasjinten út de eigen regio op de noadlike IC's as yn de earste golf. Dat soarget foar rêst, seit Van der Voort. "De vorige keer kwam bijna niemand uit de eigen regio. Dat zorgt voor veel extra dynamiek en drukte vanwege transporten. Nu komt er niet meer een bus met zes patiënten tegelijk aanrijden."

Mei de pyk yn sicht kin Van der Voort ek al foarsichtich foarútsjen. Want sadra't dizze weach foarby is, kin it sikehûspersoniel him klearmeitsje foar de folgjende. Nije golven wurde nei alle gedachten hieltyd minder heech, tinke Niesters en Van der Voort. "De lijn zal de komende twee jaar niet op nul liggen", seit it haad fan de IC. "Dat betekent dat we ongeveer 5 tot 15 coronapatiënten aan de beademing hebben. Binnen die bandbreedte."