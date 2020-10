Coronanijs freed 30 oktober: Kommende wike pyk op IC's, yn 2021 'misschien een stabiele situatie'

Oant safier dit liveblog fan tongersdei 28 oktober. We sette noch ien kear it belangrykste nijs op in rychje:

It RIVM meldt hjoed yn Fryslân 149 nije besmettingen mei it coronafirus, juster wiene it der 123;

Saakkundigen ferwachtsje de kommende wike in pasjintepyk yn de noardlike sikehûzen;

Mear as de helte fan de pasjinten op de IC's yn Noard-Nederlân komt út oare regio's;

By de Twadde Keamerferkiezingen fan 2021 kinne minsken fan 70 jier en âlder stimme mei in brief, en guon stimlokalen binne trije dagen iepen;

De GGD hat soargen oer it grutte tal âlderen dat besmet rekket;

Wensoarchsintra yn Snits en Boalsert ha ôfdielingen ticht omdat bewenners besmet binne mei it firus;

In wensoarchsintrum yn Ljouwert sit hielendal op slot, dêr binne twa bewenners oan it firus ferstoarn;

Op It Hearrenfean is in skoalle foar spesjaal ûnderwiis in wike lang ticht, omdat der in learkrêft besmet is mei it coronafirus;

De rjochtbank fan Noard-Nederlân makket him klear foar in weach oan fallisseminten;

