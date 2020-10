Besikersstop by ôfdieling fan wensoarchsintrum Snits nei coronabesmetting bewenner

By de Twadde Keamerferkiezingen fan 17 maart 2021 kin âlderein boppe de 70 jier stimme mei in brief. Ek is de twa dagen foar de ferkiezingsdei al in beheind tal stimlokalen iepen om de minsken dy't stimme te sprieden. Neffens minister Kajsa Ollongren fan Ynlânske Saken is dat yn de coronatiid better. Mei dizze maatregels is der minder kâns op fersprieding fan it coronafirus.