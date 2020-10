Domenica stiet seis oeren op beamstam foar jongerein mei psychyske klachten

Yn Domenica har tún op It Hearrenfean stean al fiif beamstammen klear, want sneon is it safier. Tegearre mei ûnder oaren har en mem en tante sil se seis oeren op in beamstam stean. Har mem en tante sil de stammen wat earder ferlitte, mar Domenica wol de seis oeren fol meitsje. "We staan op voor jongeren met psychische problemen en om de hulpverlening te verbeteren en het taboe te verbreken", fertelt Domenica van Geer.

13 moannen op de wachtlist

Domenica fynt it wichtich dat der mear omtinken komt foar jongeren mei psychyske sûnensklachten. "Ik heb er zelf mee te maken gehad. Ik ben toen tegen dingen aangelopen waarvan ik denk 'dat had beter gekund' dus ik hoop door mijn steentje bij te dragen, dat het voor andere jongeren beter wordt." Domenica hat sels PTSS, in eangst- en panyksteurnis en se hat yn it ferline de diagnoaze depresje krigen. Domenica hat 13 moannen op in wachtlist stien foar terapy. "Als het niet goed met je gaat dan is dat gewoon niet mogelijk. Dan denk je 13 maanden dat red ik nooit. Met deze actie wil ik daar aandacht aan te geven en hoop ik dat de wachtrijen door meer geled verminderd kunnen worden".

Nettsjinsteande de coronakrisis giet it folle better mei Domenica. "Met de depressie kan ik redelijk omgaan maar de PTSS gaat met ups en downs. Dat is iets waar ik mee moet leven". De post-traumatyske stresssteurnis krige se troch in tal swiere jierren. Yn 2011 en 2012 rekke se fjouwer freonen kwyt. In freondinne ferstoar by in iepen-hert-operaasje, in oare freon die himsels tekoart. Noch in freon kaam om it libben yn in ferkearsûngelok en in freondinne ferstoarn troch sykte. Domenica wie 16 jier en it wie allegearre tefolle.