Ried Noardeast-Fryslân noch net útpraat oer toeristebelesting

Ferskate partijen koene har net fine yn de opmerking fan Boerema oer tiidsdruk. Sa fûn Pieter Braaksma fan Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân "nei twa minuten speuren" al 'fraude' yn de begrutting, wêrmei't mooglik in grut part fan de 225.000 euro oan ferwachte ekstra ynkomsten yn de toeristebelesting al binnen wiene. "Jim lûke no al 140.000 euro út foar ûnderhâld oan it Suderieprojekt takom jier, mar dat hiele projekt is noch net iens ôf!" Ferskate partijen kundigen oan dat se takom wike mei mear ynformaasje en moasjes of in amendemint komme. "We wolle ús krûd no noch net fersjitte."

"Forse verhoging"

Undernimmer Robert de Wit, dy't ynspruts út namme fan Gastengilde Noardeast-Fryslân, is it totaal net iens mei de ferheging. "Het gaat in het voorstel zoals dat er nu ligt om een forse verhoging van 50%."

Noardeast-Fryslân 'geen A-locatie'

Yn it Gastengilde sitte njonken De Wit 64 ûndernimmers yn de rekreative sektor dy't har net yn de ferheging fine kinne. Sy beskikke yn totaal oer 481 bêden yn de gemeente, dêr't alle jierren sa'n 15.000 kear op slept wurdt. De Wit: "Wij als ondernemers zeggen: laten we het houden zoals het is, dan is die toeristenbelasting hoog genoeg. Zeker als je het vergelijkt met de Waddeneilanden, wat een A-locatie is. Daar is de toeristenbelasting zo'n 1,50 of 1,60 per nacht, daar moeten wij niet naar toe. Wij zijn gewoon geen A-locatie."