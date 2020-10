'Samen op examen': âlders swimme mei by ôfswimmen bern

Tongersdeitemiddei swimme der twa groepen ôf. De iene groep giet foar diploma C en de oare foar it A-diploma. Tusken de groepen troch is der in healoere om om te klaaien en fan groep te wikseljen. "We ha it betocht om't der gjin âlders en taskôgers oanwêzich wêze meie by it diplomaswimmen", fertelt Joke Dijkstra, koördinator by de Blauwe Golf. "Dan moat je bern fan fjouwer of fiif jier de earste diploma-ûnderfining sûnder heit of mem of pake en beppe belibje".

Binnen de mooglikheden hat Dijkstra besjoen hoe't it wol realisearre wurde kin mei de âlders derby. "We ha it oantal nei ûnderen brocht mei fyftjin bern en dan heit of mem mei dan komst op 30 minsken en dat kin prima op 1,5 meter yn it bad".