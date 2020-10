Fryske senioareferiening: "Sjoch om nei minsken dy't de doar net mear útkomme"

"Minsken binne bang foar in besmetting. Yn Fryslân is it in hiele tiid goed gong. Mar der is no hast gjin doarp mear dêr't it firus net is. Der wurdt hieltyd op hammere: 'bliuw thús'. It gefolch is dat minsken der net mear útkomme", seit Frans Kloosterman fan de senioareferiening.

"Dit giet al sa lang as de corona yn ús provinsje hearsket", sa seit Kloosterman. "Der komme folle minder minsken oer de flier. Ik soe sizze: sjoch wat mear om jo hinne, nei minsken dy't der net mear út komme. Gean der ris hinne, nûgje se út, of belje se. Mei in mûlkapke en op oardel meter kin der hiel wat."