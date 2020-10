Danny Noppert sûnder leg ûnderút yn earste wedstriid op EK

Noppert kaam al gau op in 2-0 efterstân, mar krige doe ien pylk op dûbel fiif foar in 130-finish. De dart kaam krekt boppe de dûbel, wêrnei't Van Duijvenbode útsmiet. De darter út 's-Gravenzande rûn dêrnei ek samar út nei in foarsprong fan 5-0. Nei it skoft makke hy it ôf: einstân 6-0.