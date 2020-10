Gemeente hâldt op mei kameratefersjoch Vlietsône Ljouwert

Minsken dy't yn de Vlietsône wenje, hiene earder al sein dat de kamera's wer fuort moasten as de situaasje ferbetterje soe. Dat momint is no kaam, seit de gemeente.

Mei mar trije ynsidinten yn de ôfrûne trije moannen, is de ynset fan kamera's, dat in fiergeand middel is, net mear rjochtfeardige. De gemeente hâldt de situaasje yn de wyk noch wol goed yn de gaten.