Brêge wol oerenlang net mear ticht: fertraging foar ferkear op Ofslútdyk

De steuring ûntstie om healwei trijen hinne, yn de noardlike brêge by Koarwertersân. Goed trije kertier letter kaam der oplossing, meldt Rykswettersteat. Doe koe al it ferkear oer de súdlike brêge ride, dy't normaalwei allinne brûkt wurdt troch it ferkear dat fan Noard-Hollân nei Fryslân komt. Dat soarget wol foar fertraging.

In wurdfierder fan Rykswettersteat koe net sizze wat der krekt mis wie mei de brêge, en ek net hoe lang't it duorret foardat de steuring ferholpen is.