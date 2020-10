Fryske mienskip warber foar bioferskaat

De inisjatieven út de mienskip wei stean net op harsels. Agraryske natuerkollektiven binne der ek mei dwaande en in organisaasje lykas bygelyks Landschapsbeheer Friesland. Hiel frjemd is dat net, want it bioferskaat nimt ôf yn hiel Europa. Yn Fryslân spilet it ek. De rykdom oan ynsekten stiet bygelyks ûnder druk mei foarspelbere gefolgen foar ynsekte-iters lykas fûgels yn flearmûzen.

De 152 inisjativen binne it resultaat fan de ynset fan hast 400 minsken dy't dêr sa'n 2300 oare minsken by belutsen hawwe. "Wy binne dochs wol wer fernuvere oer in tal inisjativen dêr't wy tochten: dy kenne wy hielendal net", seit Froukje Hernamdt fan de Fryske Milieu Federaasje.

Oanbefellings

Mar it komt krekt as jo it goed dwaan wolle, dus binne der troch ekologysk advysburo Altenburg & Wymenga ek in fjouwertal oanbefellings op papier set om derfoar te soargjen dat al dy ynset noch mear opsmite kin.

Sa binne der noch plakken yn de provinsje dêr't it wat minder fan de grûn kaam is en kin it goed wêze om de inisjatyfnimmers noch wat mear kennis te jaan. Ek kin der better fanelkoar leard wurde as no it gefal is, sadat jo net it tsjil wer op 'e nij útfine hoege.