Biltker 'smaakroete' moat streekprodukten oan de man bringe

Twa plannen wurde ien

De rûte sels is krekt eefkes fierderop yn Sint-Anne betocht troch, hoe kin it ek oars, in ierappelboer. Yn gearwurking mei restaurant De Friezin yn De Westhoeke. Beide manlju hiene ûnôfhinklik fan inoar betocht om in soarte fan drive-through- of drive-by-middei te hâlden. Mar doe't se fan inoars plan hearden, like it har better om it te kombinearjen.

By de ierappelstop fan it Bildts Genot kinne de minsken sneon yn de auto sitten bliuwe, om sa dwers troch it bedriuw te riden. "Wij doen aansen 'n groate deur hier open en dan kinne se derin rije. De mînsen rije dan deur de loads en soa kinne se de tonnen eerappels sien en ok proeve." Dit priuwen bart fansels ek coronaproof, mei moffen en prikkerkes.

De rûte moat sjen litte dat It Bilt mear is as allinnich in gebiet dêr't ierappels ferboud wurde. Sa dogge der njonken it Bildts Genot, De Friezin en de mûne ek noch in skieppeboer, in stoofparredrankstoker en in fruitkweker mei. Se kinne de smaakrûte ek finansjeel goed brûke yn in tiid dat restaurants net iepen meie, en dus in grutte ôfsetmerk fuortfalt.

Mocht de rûte in sukses wêze dan komt der in ferfolch, mooglik dan mei noch mear ûndernimmers.