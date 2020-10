Brouwerijen moatte kreatyf wêze: online priuwerij mei pakketsje thús

Nei in goed simmerseizoen is it no wer 'ho'

Foar Frans Filius ien fan de eigeners fan de brouwerij is it bale, mar se seagen it wol oankommen, fertelt er. De hoarekasluting rekket it bedriuw finansjeel, al hawwe se dochs noch wol in goed simmerseizoen achter de rêch. It wie in gekkehûs mei in grutte omset. In bytsje rêstiger mei ek wol, tocht Filius doe noch, sa seit er. Mar no is it stil en as it sa trochgiet komt it net goed.

It bier moat fuort

Filius syn brouwerij sit no mei in partij bier dy't fuort moat, sadwaande de gearwurking mei ûnder oare in kafee yn Ljouwert en in biertrûbadoer dy't oars wurkleas thús sitte soe. "Je moet je bier kwijt, maar mensen willen ook leuke dingen doen."