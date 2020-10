Gjin Sunneklaas op It Amelân: "Sels yn de oarloch gie it troch"

Boargemaster Stoel hat oerlis hân mei alle doarpsbelangen op it eilân en mei-inoar ha se besletten dat it ferstannich is om it feest net te fieren. De doarpsbelangen ha ek de ynwenners hifke en neffens Overdiep kin sawat elkenien him wol fine yn it beslút. "It gros fan de befolking stiet hjir wol achter."

Sunneklaas op in oare manier fiere, sit der net yn neffens Overdiep. "It feest oanpasse, dan is it it feest net mear."