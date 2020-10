Sinteklaasyntocht Dokkum giet net troch | Corona-app jout 10.000 meldingen deis

De coronakrisis is fan grutte ynfloed op de wurkgelegenheid, mar yn Fryslân giet it better as yn in soad oare regio's yn Nederlân. Dat komt trochdat yn ús provinsje in soad minsken yn stabiler sektoaren wurkje. It UWV ferwachtet wol dat ek yn ús provinsje it tal útkearingen takom jier oprint.

Dat Fryslân relatyf myld rekke is troch de krisis, komt trochdat de wurkgelegenheid yn sektoaren as soarch, ûnderwiis en oerheid net minder wurden is. En yn dy sektoaren wurkje relatyf in soad Friezen. Ek de fraach nei personiel yn de detailhannel 'food', technyk en ICT is noch frij grut. Wa't yn Fryslân wol hurd rekke wurde, binne jongere wurknimmers mei fleks- of útstjoerkontrakten.