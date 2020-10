RIVM meldt 123 nije besmettingen yn Fryslân; KNVB stelt lotting bekertoernoai út

Tefolle boarne- en kontaktûndersikers dy't tagelyk itselde programma foar harren wurk brûkten is de reden dat der woansdei in steuring wie by de regionale sûnenstsjinten. Dat lit de oerkoepeljende organisaasje GGD GHOR Nederland witte. Troch de steuring kamen de deisifers fan it RIVM oeren letter as gewoanlik nei bûten. Neffens de GGD giet it om in oare steuring as dy fan sneon.

Hoefolle meldings fan positive testen troch de steuringen fan sneon en woansdei oft der mist binne, is net bekend. Dêrtroch is it net dúdlik oft it tal positive tests ôfnimt of krekt fierder tanimt.