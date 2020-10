Fryske senioareferiening ropt op: 'Sjoch om nei minsken dy't de doar net mear út komme'

De ôfrûne oardel wike gong der lanlik fan alles mis mei de corona-besmettingssifers. Sa wie it byld op fjouwer fan de sân dagen fertekene. Dat meldt de NOS. It kaam troch flaters dêr't it oantal melde gefallen te leech troch wie, en troch de ynhelslach op de dei dêrnei, omdat dan de achterstallige besmettings meld waarden. En dan wie der ek noch in probleem by in oantal GGD's, dat derfoar soarge dat besmettingssifers te let binnen kamen.

Der is gjin sprake fan in struktureel probleem by de registraasje fan de besmettingen, meldt de GGD. "Het gaat om drie verschillende problemen die de afgelopen tijd optraden", seit wurdfierder Sonja Kloppenburg fan de koepel fan GGD's.

Yn twa gefallen gong it om in ICT-steuring. Saterdei lei in kompjûtersysteem plat dat twa belangrike systemen mei mekoar ferbynt. Juster gong it opnij mis, mar doe by it systeem foar boarne- en kontaktûndersyk. "Het piept en het kraakt. Het systeem was ooit bedoeld voor hooguit tientallen mensen die tegelijkertijd erin werken, maar dat zijn er nu 4000."

En dan wie der ek noch in regionaal probleem, by guon GGD's dy't in leger oantal besmettingen trochjoegen dat se letter wer ynhelje moasten. Dat soarge foar hûnderten positive tests oan korreksje. It wie in minsklike flater, en gjin ICT-steuring, seit de GGD. Trochdat minsken no sels de eigen testútslach ynsjen kinne, wiene guon boarne- en kontaktûndersikers fergetten de útslaggen noch nei it RIVM te stjoeren.

De siferferwarring trof allinne de positive tests, foar safier't bekend is wiene der gjin problemen mei de sifers út de sikehûzen of mei rapportearre stjergefallen.