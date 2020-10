Alternative Alvestêdetocht 2021 giet net troch; NHL Stenden docht ynternasjonaal ûndersyk nei coronakrisis

It libben fan kwetsbere jongeren is der sûnt de útbraak fan it coronafirus net better op wurden. Dat skriuwt Linda Terpstra fan de Ljouwerter helpferlieningsorganisaasje Fier yn har kollum yn it Friesch Dagblad. Har boadskip: Litte we nei mekoar om sjen. "Dat kan al met een heel simpele vraag: gaat het goed met je?"

Earder waard al dúdlik dat it oantal slachtoffers fan bernemishanneling en seksueel geweld dat online om help frege hat, bot omheech gien is sûnt de útbraak fan it coronafirus.

Yn har kollum neamt Terpstra no trije foarbylden, fan trije ferskillende helpfragen dy't op de chat fan Fier binnen kamen. Fanwege de feilichheid en de privacy fan de jongeren binne se anonimisearre.

"Sinds corona is het geweld bij ons thuis erger geworden. Mijn vader is thuis van zijn werk en drinkt veel. Hij is de hele dag door boos op mijn moeder, mij en mijn broertje. Als mijn vader weg is, is het best fijn bij ons, maar nu is hij er altijd. Wat moet ik doen?" (Nathan, 16)

"Mijn stiefvader doet dingen met me die niet oké zijn. Hij betast me en wil dat ik hem bevredig. Sinds corona is het steeds erger geworden. Hij is altijd thuis en ik kan nergens naartoe. Mijn moeder weet van niets. Ik wil dat het stopt, maar hoe?" (Ashley, 14)

"Ik ben als kind door mijn ouders mishandeld. Soms werd ik dagenlang opgesloten in mijn kamer. Nu met corona komen al deze herinneringen weer terug. Ik voel me opnieuw opgesloten en ik kan er met niemand over praten." (Joris, 22)*

Neffens Terpstra is it net te sizzen oft der sûnt corona ek mear sprake is fan geweld. It kin. It kin ek sa wêze dat de reguliere help fierder op ôfstân stiet, of dat slachtoffers troch de isolaasje mear pikerje oer de trauma's, sadat se der ek earder oer prate wolle.

Sels no't we yn de twadde coronagolf sitte, is der in protte dat we noch net witte, seit Terpstra. "In een tijd als deze moet je elkaar steunen, de ander een hart onder de riem steken, zorgen voor elkaar. Die boodschap wil ik opnieuw afgeven: kijk naar elkaar om, ook naar die jongen of dat meisje waarvan u in eerste instantie misschien niet verwacht dat hij of zij het zo moeilijk heeft."