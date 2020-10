Cambuur-doelman Sonny Stevens oer winst tsjin RKC: "Het werd de avond van Stevens"

Trainer Henk de Jong hat geniete fan syn ploech. "Maarten Pouwels makket syn debút en dy jonge docht it fantastysk. Dat sjoch ik hieltyd wol oankomen, dat hy hieltyd better wurdt. Sa binne wy mei jonge jonges dwaande, dy't we better meitsje wolle. En as dat resultearret yn dit, dat is wol leuk foar de klup, natuerlik."

De Jong sjocht al út nei in mooglike Fryske derby mei SC Hearrenfean, dat yn de earste ronde fan de KNVB Beker mei 3-1 te sterk wie foar TOP Oss. "Fan my mei dy derby der komme, mar dan wat letter yn it jier, dat we beiden noch in ronde fierder komme. Moai, Johnny Jansen, ik sil him efkes in berjochtsje dwaan."