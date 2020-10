De Fryske Marren: kuierpaad Omkromte by De Jouwer moat iepenbier bliuwe

Earder beslút Raad van State

De Raad van State bepaalde earder dat it iuwenâlde kuierpaad tusken De Jouwer en Langwar in iepenbier paad is. Dy útspraak hat as konsekwinsje dat de gemeente De Fryske Marren optrede moat tsjin omwenners dy't stekken of peallen op it paad pleatst hawwe.

De gemeente hie doe eins just hope dat de Raad van State sizze soe dat it paad troch ferjierring net langer iepenbier wêze soe. De saak wie oanspand troch de feriening Moai Skarsterlân, dy't opkomt foar it behâld en de fersterking fan kuierrûtes yn de gemeente.

Benammen it feit dat it paad de lêste jierren wol deeglik troch kuierders brûkt is, nettsjinsteande de obstakels en buorden dy't troch grûneigeners pleatst wiene wie foar de Raad van State in wichtich argumint.