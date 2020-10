Michelle de Jong posityf test op corona en docht net mei oan NK

Dat de útslach posityf útfalt, is foar De Jong in ferrassing. "Ik voel me niet echt ziek en had deze uitslag ook niet aan zien komen. Ik heb ook geen koorts, maar ben wel verkouden", sa seit de reedrydster. Ek Janno Botman moat it NK sitte litte, om't hy in kontakt west hat mei De Jong.

De test fan Ronald Mulder, dy't ek yn karantêne sit, is negatyf.