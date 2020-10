Nije testlokaasje fan de GGD yn Kollum iepene

Nei wiken fan in tanimmende fraach nei testen, nimt dy sûnt in pear wiken ôf. Wylst it tal coronabesmettingen noch wol heech leit. Mooglik komt dit troch de opkomst fan de kommersjele teststrjitten. Dêr kinne minsken tsjin betelling soms sûnder ôfspraak telâne. Ek al brûke dy net allegearre testen dy't goedkard binne en is de útslach net altyd betrouber.

Karantêne

It docht bliken dat minsken soms in sneltest by in kommersjele teststrjitte dogge op fersyk fan de wurkjouwer, as se yn karantêne sitte. De wurkjouwer seit dan dat by in negative útslach de karantêne net mear nedich is, en se wer nei it wurk kinne. GGD Fryslân wiist der mei klam op dat dit net it gefal is. By ien dy't yn karantêne sit, kin by de folsleine perioade fan tsien dagen op it firus opdûke. In negative test op de iene dei seit neat oer de útslach op in oare dei.

GGD Fryslân fynt sokke sosjale druk fan de wurkjouwer net winske en freget de karantêne-advizen te respektearjen. As de wurknimmers fan it firus meinimme nei kantoar ta, dan kin dat troch in fierdere fersprieding grutte gefolgen hawwe.