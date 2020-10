Amateursport langer op slot; Harkemase Boys hat noed oer beker

Doemsenario

Foar Harkemase Boys driget der boppedat noch in inketswart senario. De klup sit as iennichste Fryske feriening noch yn it lanlike bekertoernoai. Op 2 desimber stiet it duel tsjin Kozakken Boys op it programma. As it kabinet de coronamaatregelen ferlinget en der begjin desimber net fuotballe wurde kin, dan wurde de 26 amateurklups útsletten fan fierdere dielname en is it bekertoernoai foar harren foarby. Los fan it sportive aspekt, kostet dat Harkemase Boys in soad jild.

Heeringa: "It soe hiel spektakulêr wêze as wy yn desimber toch dy bekerwedstriid spylje. Dêr rekkenje wy eins net mear op. De beker is fansels hiel ynteressant foar de finânsjes. Hoe fierder ast komst, hoe heger de fergoeding en hoe grutter de kâns datst in moaie tsjinstanner lottest. Yn 'e earste ronde krijst in fêste fergoeding fan 10.000 euro, by de folgjende ronde is dat al 20.000 euro."

It fuotbalûn KNVB hat witte litten dat as alle amateurklups út it bekertoernoai helle wurde dat sy in finansjele fergoeding krije.