Holwerter Femke Wiersma twadde op list BoerBurgerBeweging

Femke Wiersma wurket op dit stuit as adviseur by boere-organisaasje NMV. Se is ek kommunikaasjemeiwurker by de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu. Yn 2010 waard Wiersma lanlik bekend troch har dielname oan Boer Zoekt Vrouw.

BoerBurgerBeweging is ûntstien nei de grutte boereprotesten tsjin de stikstofmaatregels fan it kabinet. De partij rjochtet him op boeren en boargers dy't fine dat de polityk yn Den Haag te min wit fan it plattelân. De beweging tinkt genôch stimmen te krijen om fiif oant seis sitten yn de Twadde Keamer te heljen.