Smoardrok by ridende winkels yn Appelskea

Dirk hat it de ôfrûne tiid flink drokker krigen mei syn bedriuw Wolters Zuivel Service. "Vaste klanten kopen meer, er komen meer nieuwe klanten op de route de winkel in en ook de jeugd is steeds meer in opmars", sa seit er. Minsken wurkje in soad thús en dan is it maklik om sa boadskippen oan de doar te dwaan.

Mar it binne foaral minsken dy't neffens Wolters net mear nei de supermerk doarje troch it firus. "Er mag maar één persoon bij ons in de winkel om afstand te creeëren. Ik sta achter het scherm en als ik een klant moet helpen doe ik mijn mondmasker op en handschoenen aan. We letten op de hygiëne, maken de wagens vaak schoon en dat vindt men vertrouwd. Het is een stukje veiligheid."