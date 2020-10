Tennisser Sander Arends nei kwartfinale yn Nur-Sultan

Tennisser Sander Arends hat by it ATP-toernoai fan Nur-Sultan de kwartfinale berikt. Tegearre mei syn maat Artem Sitak út Nij-Seelân stie de Ljouwerter mei 6-3 en 4-5 foar doe't tsjinstanners Nikola Cacic út Servië en Marcelo Demoliner út Brazilië troch in blessuere by de Braziliaan net fierder koene.