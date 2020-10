Ekstra Frysk yn de simmer om efterstannen yn te heljen

Der binne yn it ûnderwiis efterstannen as it giet om it Frysk, sa skriuwt de Ried. Dêr wurdt wol oan wurke, mar it duorret nei alle gedachten oant 2030 foar't der in mooglikheid is foar strukturele ferbettering. De Ried soe dêrom graach wolle dat der al earder wat dien wurdt oan de efterstannen. Se hawwe dêrom no in brief stjoerd oan de provinsje om it ûnderwerp op de aginda te krijen.