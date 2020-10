'Definsje-aktiviteiten Flyhors net skealik foar natuer', Waadferiening perpleks

Neffens Ellen Kuipers fan de Waadferiening wurdt it Waadgebiet hielendal net goed beskerme as de útkomsten fan it rapport opfolge wurde en alles gewoan trochgiet:

"Dan hebben we het over vliegen met straaljagers, proefbommen en echte bommen gooien en helikopters die op- en neergaan. Als dat niet schadelijk is, wat is dan wel schadelijk? Dan zou er theoretisch ook geen vergunning nodig kunnen zijn. En als voor militaire activiteiten met veel geluidsoverlast geen vergunning nodig is, dan kunnen we wel ophouden."

It opfallende is dat it toeristeferfier mei de frachtwein fan de Vliehors Express oer it strân wol problematysk is foar de natuer.

De fergunningoanfraach leit no by in Minstearje fan Lânbou, Natuer en Fiskerij. De Waadferiening giet meikoarten yn petear mei dat minstearje. Grutte fraach is hoe't sy tsjin dizze natuertoets oansjogge. Want as soks as dit goedkard wurdt, is dit wat de Waadferiening oanbelanget, de ein fan dit fergunningssysteem, sa seit Kuipers.