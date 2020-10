Wat wolsto witte oer corona? Mikrobiolooch Van Elsacker jout antwurd yn Weistra op Wei

Izore behannelet de coronatesten dy't ôfnaam wurde by de ferskate lokaasjes yn de provinsje. Se ha it al moannen smoardrok by it laboratoarium. Van Elsacker hâldt har dwaande mei bakteariën en firussen. Sûnt de útbraak fan it coronafirus, is se hast allinnich dêr noch mar mei dwaande.

Van Elsacker is tusken 16.00 en 17.00 oere te gast yn it radioprogramma Weistra op Wei. Dat is net allinne op de radio, mar ek rjochtstreeks te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje, en online.