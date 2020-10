'Kontenerramp as mei MSC Zoe kin moarn wer barre'

It skip fan hast 400 meter lang kaam op de súdlike farrûte, dy't ticht by de Waadeilannen del giet, yn de problemen fanwegen in stoarn. Trochdat it skip goed trijehûndert konteners ferlear, ha de eilannen noch altyd lêst fan rommel op de strannen.

Farrûtes slute

Ald-minister Jeroen Dijsselbloem, foarsitter fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), leit de klam op de urginsje. "Dit kan morgen weer gebeuren." Neffens him moat de ynformaasjefoarsjenning foar skippen better en moat it mooglik wêze om farrûtes te sluten. Op koarte termyn moat de Kustwacht ek skippen op de noardlike farrûte warskôgje, en net allinnich de grutte skippen. No krije allinnich kontenerskippen op de súdlike rûte in warskôging by needwaar. "We zijn er nog niet", seit Dijsselbloem.