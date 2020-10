Gjin reden ta ekstra ûndersyk nei temperatuer ôffaloven Harns

Der is gjin reden om ekstra ûndersyk te dwaan nei de ferbaarningstemperatuer yn de ôffaloven REC yn Harns. Dat seit de Ried fan Steat, dy't yn twa útspraken de eask fan Stichting Afvaloven Nee (SAN) fan de hân wiist. SAN is fan miening dat der sprake is fan in konstruksjefout en woe sjen dat de hiele oven revisearre waard, mar dêr sjocht de Ried fan Steat gjin reden ta.