Ineke van Gent oer beskerming Waadgebiet tsjin konteners: "Tijd voor actie"

"Er zijn rapporten op rapporten uitgebracht", seit Van Gent. "Het wordt nu tijd voor actie, om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen." It Waadgebiet moat better beskerme wurde, sei de Onderzoeksraad voor de Veiligheid earder al.

Farrûtes ferbetterje

Van Gent wie der woansdei sels net by, mar se hat yn it foar kontakt hân mei alle Keamerleden dy't yn de kommisje sitte dy't de ramp bepraat. Se hat tal fan saken ynbrocht. "Het is belangrijk dat we met Duitsland en Denemarken een concreet voorstel komen om de vaarroutes te verbeteren. Dat de Kustwacht dringend advies geeft om niet te varen bij slecht weer: niet over de zuidelijke, maar ook niet over de noordelijke route."

Mear witte oer de konteners

Mochten der dochs wer konteners fan in skip falle, dan moat ien en oare ek better regele wurde. "We moeten inzicht krijgen in de lading van de schepen, we moeten de containers beter kunnen lokaliseren, en er moet een betere regeling komen voor het geval die rotzooi opnieuw aanspoelt. Want opruimen was een heel gedoe." It alderwichtichste is lykwols it foarkommen fan in nije ramp, fynt Van Gent.