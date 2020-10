Harry van der Molen wol ûndersyk nei algoritmes

It Fryske CDA-Twadde Keamerlid Harry van der Molen tsjinnet woansdei in moasje yn tsjin it gebrûk fan algoritmes. Dy meitsje dat minsken op kanalen lykas Facebook en YouTube allinnich mar ynformaasje krije út de eigen rûnte. Sa wurdt der in soad desynformaasje ferspraat, (bygelyks oer de gefaren fan faksins, oer corona of 5G), of der is sprake fan politike beynfloeding en polarisaasje.