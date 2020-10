Fryslân hanthavenet stranger, seit Buma: "Niet langer alleen waarschuwingen"

Op de fraach oft de maatregels nei desimber wer ferromme wurde kinne, hie Buma gjin rjocht antwurd. "Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. We weten inmiddels dat - als het versoepelt - het dan ook zomaar een derde golf kan worden." It feit dat der noch gjin faksin is en dat it firus wiidferspraat is, fynt de CDA'er reden genôch om gjin útspraken oer de takomst te dwaan. Wy witte, sa seit er, ommers net hoe't wy der yn desimber foar steane. "Dit gaat lang duren, dit is ernstig, de crisis is nog niet voorbij. Ook deze decembermaand moeten we onszelf beperken. Als we dat niet doen, zitten we er in februari weer middenin."

Oars as oars

It is noch mar de fraach oft we de feestdagen op in 'gewoane' manier fiere kinne, seit Buma. "De vraag hoe we Kerst doen is op dit moment niet te voorspellen. Zolang er niet een werkend vaccin is, zullen er altijd beperkingen zijn. Er komt een moment dat dat vaccin er is en dat we ons leven weer kunnen oppakken. Maar het duurt lang, en we zitten er middenin."

Gjin yllúzjes ha

Neffens him kinne, ek no't de Fryske coronasifers better lykje te wurden, de maatregels yn Fryslân noch net ferromme wurde. "Op dit moment zitten we er in Friesland ook middenin. De ziekenhuizen zijn ook bij ons vol, ook bij ons wordt de GGD tot het maximale opgerekt. We moeten geen illusies hebben dat we het hier heel makkelijk hebben, het is hier ook heel heftig. We zitten in een situatie waar het hele land het ernstig heeft. Hoe beter we ons aan de regels houden, hoe eerder we eruit zijn. Alles wat we in de toekomst kunnen doen, hangt ervan af hoe we ons nu aan de regels houden", sa seit de boargemaster fan Ljouwert.