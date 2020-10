Den Haag praat oer kontenerramp: "Hjirnei moatte besluten falle"

Sa'n rûnetafelpetear, wat hâldt dat krekt yn?

"It is in technyske briefing. En it giet dan dus benammen om de oanbefellings en konklúzjes út it rapport fan de Onderzoeksraad. De Keamerleden yn de kommisje kinne de Onderzoeksraad der woansdei oer befreegje. Ut dy fragen kinne je faak ek al wat ôfliede fan wat de Keamerleden derfan fine. Net allinnich de Onderzoeksraad sit derby, mar ek saakkundigen fan maritym ûndersyksynstitút MARIN, in fertsjintwurdiger fan de Waadeilannen en de Waadferiening."

Wat dogge de Keamerleden mei de ynformaasje dy't se krije?

"It is benammen foar it debat dat se hjiroer fiere mei de minister. Want wolle je in debat fiere oer in bêst wol yngewikkelde saak, dan moatte je skerp ha wat je dwaan kinne en moatte. Dêrfoar lizze der no dus in tal oanbefellings op tafel. En wat de Onderzoeksraad seit en skriuwt, dat telt behoarlik yn Den Haag. Sawol by de minister as by de Keamerleden."