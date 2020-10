'Pyk fan twadde coronagolf is yn sicht'

De saakkundigen fan it Outbreak Management Team wolle in negatyf reisadvys foar fakânsjes yn it bûtenlân yn de krystfakânsjeperioade. De eksperts wize derop dat bûtenlânske reizen en fakânsjes in risiko binne foar it binnenbringen en fersprieden fan it firus.

De ferwachting is dat net elkenien him wat oanlûkt fan in negatyf reisadvys.

It OMT wol ek Europa-breed ôfspraken meitsje oer it sluten fan de hoareka, it ferbieden fan feesten en eveneminten en it hanthavenjen fan de maatregels.