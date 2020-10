Nije coronasifers RIVM binne wer letter

Yn it geunstichste senario wurdt de kwaliteit fan de soarch 35 prosint ôfskaald, seit Kuipers fan it LNAZ. Dat kin allinnich as der hiel gau in delgong yn it tal sikehûsopnamen ynset wurdt. Yn it slimste senario wurdt 76 prosint fan de reguliere soarch ôfskaald.

It grutste probleem is in gebrek oan personiel. Ien fan de opsjes is om diplomearre minsken yn te setten dy't no net yn de soarch wurkje. "Allebei beetjes helpen, maar het effect is beperkt en voor een korte periode", seit Kuipers.