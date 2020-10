Nije coronasifers RIVM: 94 nije besmettingen

Gjin wedstriden, gjin trainingen: de amateursport sit al wikenlang op slot. Net allinnich finansjeel is it foar in soad ferieningen lestich om de holle boppe wetter te hâlden, ek sportyf sjoen rinne se tsjin hieltyd mear problemen oan. En dêr komt foarearst ek gjin feroaring yn. By de parsekonferinsje sei premier Mark Rutte dat alle coronamaatregelen foarearst ferlinge wurde.

Foar Harkemase Boys driget der boppedat noch in inketswart senario. De klup sit as iennichste Fryske feriening noch yn it lanlike bekertoernoai. Op 2 desimber stiet it duel tsjin Kozakken Boys op it programma. As it kabinet de coronamaatregelen ferlinget en der begjin desimber net fuotballe wurde kin, dan wurde de 26 amateurklups útsletten fan fierdere dielname en is it bekertoernoai foar harren foarby. Los fan it sportive aspekt, kostet dat Harkemase Boys in soad jild.